Bussifirmad: sõitmata ei jäänud, aga libe oli küll (3)

Tarmo Õuemaa

Libedad teed tegid bussijuhtide elu ebamugavaks. Foto arhiiv

Läänemaa liinibussid tegid täna libedusele vaatamata oma sõidud ära, kuigi hilinemisi tuli ette.

Lihula bussifirma L&L tegevdirektor Aare Sillukse sõnul kurtsid bussijuhid, et hommikul olid teed libedad. „Kõrvalteed olid libedad. Isegi Risti-Virtsu maantee Hanila sirge oli hommikul libe,” ütles ta.

Sillukse sõnul ükski sõit täna pooleli ei jäänud, kuid hilinemisi oli. „Kordan pidevalt, et pigem jääda hiljaks, kui sõita kraavi,” ütles ta. „Oleme teadlikult valinud väiksemad bussid ja neil on naastrehvid. See on abiks. Sõitmata ei jäänud, aga libe oli küll.”

Ridala koolibussiliini sõitva GoBus Läänemaa juht Andrei Mändla ütles, et buss jõudis libeduse tõttu küll kohale, aga väikse hilinemisega.

„Natuke libe oli,” sõnas MK Reis-X OÜ regioonijuht Hardo Tamme. „Suured teed olid puhtad, aga väikestega oli jama. Viperusi meil küll ette ei tulnud, aga ebamugav oli,” lisas ta.