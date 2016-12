Heategevusprojekt JCI Jõulupuu jõuab esimest korda Läänemaale

Toimetanud Kaire Reiljan

Ettevõtlike Noorte Koja heategevusprojekt „JCI Jõulupuu” jõuab sel aastal esimest korda ka Haapsalu lasteni.

Koostöös Haapsalu linnavalitsusega valiti sel aastal välja 30 last, kellele rõõmu valmistada ja kingitused teha. „Hetkeseisuga on 10 last oma kingid juba saanud ning oleme neile heategijatele südamest tänulikud,” sõnas JCI Haapsalu liige Kätlin Sasse.

Lapsed ja nende kingisoovid on kirjas kodulehel www.jci.ee/joulupuu/haapsalu, kust saab valida, kellele kingitust soovitakse teha. Pakitud ja kingisaaja nimesildiga varustatud kingitus tuleb 15. detsembriks viia Rannarootsi keskuse lillepoes Lillerand asuvasse kogumispunkti.

JCI Jõulupuu projekt on loodud selleks, et tuua jõulurõõmu raskes olukorras olevatesse peredesse, ühendades andjad saajatega. Ürituse õnnestumise aluseks on paljud head inimesed, kes aitavad laste jõulusoovidel täituda.

JCI (Junior Chamber International) ehk Ettevõtlike Noorte Koda on aktiivsete inimesterahvusvaheline võrgustik, mis tegutseb enam kui 100 maailma riigis. JCI pakub oma liikmetele arengukeskkonda oma juhtimisoskuste, sotsiaalse vastutustunde ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks, innustades noori inimesi looma positiivset muutust ühiskonnas.

JCI Jõulupuu algatuse paremaks tutvustamiseks valmis koostöös Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudiga sotsiaalreklaam. Heategevusliku teavitusvideo pildikeele autor on Laura-Liis Sisask ning reklaamile andis hääle Margus Saar.