Millised vallad Märjamaaga ühinevad, pole veel selge

Toimetanud Urmas Lauri

Märjamaa vallavanem Villu Karu ühinemiskoosolekul Kullamaal. Foto. Urmas Lauri

Märjamaa vallavolikogu pidas 1. novembril erakorralise istungi, et anda seisukoht kolme valla ühinemislepingu projektile tehtud 51 parandusettepanekule. Neist 46 tulid Märjamaa vallast, 3 Vigalast ja 2 Kullamaalt, kirjutas Raplamaa Sõnumid.

Esimene kolmveerand tundi kulus kõige põhimõttelisemate küsimuste arutamiseks, milleks on osavalla moodustamine ja osavalla põhimäärus. Märjamaa pool on varem olnud osavalla vastu ja teeninduskeskuste poolt.

Vallavanem Villu Karu ütles, et osavalla moodustamise soov on Vigala ja Kullamaa volikogu seaduslik õigus ja seda tuleb arvestada ning et Märjamaa pole ka esitanud argumente osavalla põhimääruse vastu. Küll ollakse erinevalt teistest osapooltest seda meelt, et praegu lepingu projektile lisatud osavalla põhimäärus oleks käsitletav kui näidisdokument, mis ei ole uuele volikogule siduv.

Põhiküsimus on osavalla sisus. Karu esitas äsja EAS-ile projekti, millega taotleb toetust uuringu korraldamiseks, et töötada välja tulevase omavalitsuse struktuur ja pakutavate teenuste loetelu. Põhimäärusega tegelemine jääb uude aastasse. „Saame kasutada konsultantide abi ja vaatame, mis sealt välja koorub. Veel pole ka selge, mitu valda ühineb,“ ütles Karu.