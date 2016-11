Kuue riigi kutseõpilased räägivad Haapsalus tolerantsusest

Kaire Reiljan

Sel nädalal võõrustab Haapsalu kutsehariduskeskus viie riigi õpilasi, et üheskoos arutleda, kuidas ühiskonnas tolerantsust kasvatada.

Haapsalus on Soomest, Rootsist, Islandilt, Taanist ja Leedust saabuvate kutseõpilaste aruteluteema kuidas puuetega inimesi märgata ja kogukonda kaasata.

Kutsehariduseskuse välissuhete koordinaatori Heli Heimo sõnul osaleb kutsehariduskeskus rahvusvahelises NordPlus Junior projektis ning sel õppeaastal iga paari kuu järel eri riikides toimuvatel kohtumiselt on tähelepanu keskmes sallivus ja tolerantsus ühiskonnas.

Kui Haapsalus arutletakse puuetega inimeste teemal, siis septembris Islandil räägiti sugudest ja seksuaalsusest. Järgmistel kokkusaamistel on arutuse all religioossed, sotsiaalsed, etnilised ja põlvkonnavahelised erisused.

Heli Heimo sõnul valiti just puuetega inimeste teema Haapsalu kohtumisele seetõttu, et kutsehariduskeskusel on puuetega inimeste õpetamisel kogemusi.

Igast riigist osaleb kokkusaamisel kolm õpilast, kes peavad ette valmistama ka kodutöö – uurima, mida nende kodumaal antud teema kohta kirjutatakse-räägitakse. Kohapeal jagatakse noored rahvusvahelistesse gruppidesse ning neil tuleb ühiselt probleemidele lahendusi leida.

Lisaks tulevad projektis osalejatele külla Astangu Kutse- ja Rehabilitatsioonikeskuse õpilased ja vilistlased. Külastatakse Haapsalu Viigi kooli ja Uuemõisa kodu, et vaadata kuidas on võimalik natuke teistmoodi elada ja hakkama saada.

Läinud reedest on HKHK fuajees avatud ka käsitöönäitus Viigi kooli, Uuemõisa kodu ja Oru hooldekodu õpilastelt ja elanikelt.