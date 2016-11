Vehklemishalli avamispidu meelitas halli pilgeni rahvast täis

Kristjan Kosk

Haapsalu linnapea Urmas Sukles (paremal) andis avamispeol Sten Priinitsale (vasakult), Kristina Kuusele ja Helen Nelis-Naukasele üle preemia. Foto: Haapsalu linnavalitsus

Täna peeti Endel Nelise nimelise Haapsalu vehklemishallis avamispidu. Ehkki avamispidu oli alles täna, sai hall valmis juba oktoobri alguses. Vahepeal on hallis peetud hulganisti vehklemistreeninguid, võistlusi ja laagreid.

Avamispeole oli kogunenud kogu Eesti vehklemise koorekiht eesotsas kahekordse maailmameistri Nikolai Novosjoloviga. Vehklemishalli rõdu ja tribüünid oli rahvast pungil.

Vehklemisklubi En Garde epeenaised Katrina Lehis, Kristina Kuusk ja Nelli Paju ei leidnud esialgu sõnu, kuidas uut halli iseloomustada. „Seda halli ei saagi põhikooli võimlaga võrrelda, see on lihtsalt niipalju parem, valgem ja avaram,” teatas Paju.

Kuusk, kes sai harjutas Haapsalu vehklemishallis enne Tallinna Mõõka, ütles samuti, et hall on väga hea. „Kohatu on kohe seda teiste vehklemishallidega võrrelda,” lisas Kuusk, kes igapäevaselt treenib Tallinnas.

Lehis lisas, et tema arvates teeb uue halli eriti laheks ühes küljes kõrguvad suured aknad. „Autod peatusid ja inimesed jäid keset tänavat seisma ja lihtsalt vaatasid meie treeningut läbi suurte akende,” naeris Lehis. „Kahju, et suured katted akende ette pandi, nendeta tundus hall isegi avaram,” nentis ta.

Homme sõidavad epeenaised aga Hiinasse, kus nädalavahetusel peetakse maailmakarika etapp.

Sten Priinits ja Nikolai Novosjolov tunnistasid, et pole Haapsalu vehklemishallis veel vehelda saanud. Küll aga on mehed kindlad, et lähiajal neil see võimalus tekib. „Kui tuleb õige päev, siis vehklen hea meelega Haapsalus,” ütles Novosjolov.

Vehklemistreener Helen Nelis-Naukase sõnul tähistas halli valmimine temale ühe järjekordse eluunistuse täitumist. „Esimene unistus oli medalid, mida tuleb aga aina juurde, teine oli film „Vehkleja” ja kolmas on see hall,” teatas Nelis-Naukas. „Neljas unistus on välja anda Haapsalu vehklemise raamat, mille kirjutamiseks ettevalmistused juba käivad,” lisas ta.

Pärast vehklemishalli avamispidu algasid hallis Eesti juunioride karikavõistlused, kus võitlustules hulganisti vehklemisklubi En Garde kasvandikke.

Lisandub Arvo Tarmula fotogalerii.