Ajujahile esitati Läänemaalt neli ideed

Toimetanud Kaire Reiljan

Eelmisel hooajal jõudis Ajujahil läänlastest kõige kaugemale Levidera e-muusikakool, mis lõpuks sai konkursil kolmanda koha. Foto arhiiv

Eesti suurimale äriideede konkursile Ajujaht esitati sel aastal 309 ideed, neli ideed pärinevad Läänemaalt.

Seitsmendat aastat toimuvale äriideede konkursile on rohkem ideid laekunud vaid 2009. aastal. Ajujahi EASi poolne projektijuht Marion Raudsepp rääkis, et kuna seitsme aasta jooksul on alustanud Eestis tegevust paljud kiirendid ja konkursid, võib tulemust väga heaks pidada.

“Esitatud ideed on kindlasti läbimõeldud, kuna idee esitamine eeldab nii idee-, toote-, kliendi- kui meeskonnakirjeldust,” ütles ta. Raudsepp tunneb rõõmu, et magistri- ja doktorikraadiga idee esitajate hulk on kasvanud. 48 protsenti idee esitajatest olid kõrgharidusega, neist rohkem kui pooled magistri- või doktorikraadiga. 60 protsenti idee esitajatest omab eelnevat ettevõtluskogemust. 66 protsenti idee esitajatest olid mehed ja 34 protsenti naised.

SEB Grupi innovatsioonijuht Mart Maasik ütles, et Ajujaht on suurepärane mänguväljak turvaliste eksperimentide teostamiseks. “Teekond ideest elujõulise ettevötteni on keeruline ja sageli ettearvamatu. Mitte kõik ei õnnestu esimesel katsel. Toimiva ärimudeli otsingutel tuleb enamasti mitmeid kordi suunda muuta, teinekord ka idee olemust ennast. Ajujaht pakub võimalust saada nõu kogemustega ettevõtjatelt. Kuigi kõik 10 koostööaastat on olnud väga rikastavad, usun et taaskord saab latt olema kõrgemal kui aasta eest,” rääkis Maasik.

Enamus ideedest tuli Tallinnast või Harjumaalt, vastavalt 106 ja 78 ideed. Tartumaalt esitati 58, Pärnumaalt 16, Võrumaalt 6, Saaremaalt 5, Ida-Virumaalt 4, Jõgevamaalt 4, Järvamaalt 4, Läänemaalt 4, Raplamaalt 4, Viljandimaalt 4, Valgamaalt 3, Lääne-Virumaalt 2 ja Põlvamaalt 2 ideed. Hiidlased ei esitanud ühtki ideed. Üheksa idee esitajat jätsid elukoha märkimata.

Kõikidest ideedest pärineb 121 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 47 tööstuse ja disaini, 40 turismi- ja teenusmajanduse, 36 sotsiaalse ettevõtluse, 28 tervise ja biomeditsiini, 20 loomemajanduse ning 17 energeetika ja keskkonna valdkonnast.

Sada edasipääsejat selguvad hiljemalt 9. novembriks. Läbi häkatonide ja Ajujahi pitch’ide on tänaseks selgunud kümme edasipääsejat. Saja parema hulka on taganud pääsu nii VR Quiz, Laps Kooli, Prizza, Valgekrae, ErgoMusic kui kui Smycling. Muuhulgas on selged ka neli Top30 meeskonda – Music Wallstreet, MARKUS, TempID ja MovePrep.

Eesti suurima äriideede konkursi ellukutsuja on EAS, partner SEB ja suurtoetaja Elisa. Lisaks neile toetavad Ajujahti: Levira, Nasdaq, Elering, Tehnopol, Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tartu Loomemajanduskeskus, Ülemiste City, Pärnu linn, Tallinna linn, Tartu linn, Viimsi vald ja Võru maavalitsus. Ajujahi elluviimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.