Hiiumaa liinil võib laevaliikus peagi täielikult seiskuda (3)

Hiiumaa liinil võib laevaliikus peagi täielikult seiskuda

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Ka Harilaid ei saa enam Hiiumaa ja mandri vahel sõita. Arhiiv

On oht, et Hiiumaa liinil seiskub laevaliiklus peagi täielikult – merevesi on taas langenud alla kriitilise taseme ning tuul on niivõrd tugevnenud, et ka parvlaev Harilaid ei saa sõita, teatas Tallinna Sadama pressiesindaja Sirle Arro.

“Palume reisijatel võimalusel sadamasse ootama mitte tulla,” lisas ta.

Piletid saab tagastada lehel www.praamid.ee Abiks reisijale -> Pileti muutmine ja tagastamine. Ilmaolude tõttu ära jäänud reiside puhul tagastustasu ei võeta.

“Laevade kaptenid teevad jooksvalt otsuseid selle kohta, kas ilm lubab liinile minna või mitte. Niipea, kui laevaliiklus on võimalik, kohe ka laevaliiklus taastub. Palume jälgida operatiivset infot praamid.ee kodulehel ja Facebookis,” ütles pressiesindaja.