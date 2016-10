„Mina olen Ivo Linna” tuleb Haapsallu

Lääne Elu

Kontsertlavastus „Ma olen Ivo Linna” etendub tuleval neljapäeval Haapsalu kultuurikeskuses.

Ivo Linnat mängib Raivo E. Tamm, muusikat teeb Super Hot Cosmos Blues Band. Autor ja lavastaja on Urmas Vadi, kunstnik Liisi Eelmaa.

Raivo E. Tamme juubel, mille tarbeks see lavastus tehti, oli juba aasta tagasi, aga publiku soovil ja tegijate endi rõõmuks mängitakse seda lavastust ka sel aastal. Inimese elus võiks olla rohkem rõõmu ja armastust ning ilu ja muusikat.

1965, kui Ivo Linna saagis just parajasti oma kuuri all välja vineerist kitarri, sündis Raivo E. Tamm. Nüüd on möödunud 50 aastat ja Raivo E. Tamm on jõudnud arusaamisele, et ta on ei rohkem ega vähem kui Ivo Linna. Tamm otsustab võtta ette teekonna Ivo Linnana ja läbi elada uuesti nii Ivo Linna ja Raivo E. Tamme elud, mis kulgevad paralleelselt nagu raudteerööpad.