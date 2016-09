Swedbank pani Riisiperre sularahaautomaadi tagasi

Kaie Ilves

Uus sularahaautomaat. Swedbank

Swedbank paigaldas Riisiperre uue sularahaautomaadi. Eelmine automaat hävis suve alguses Alexela tanklapoe põlengus.

Swedbanki Põhja regiooni direktor Egon Jekabson-Barbo sõnul hakati automaadile asenduskohta otsima kohe pärast põlengut.

„Meil oli mitu varianti ajutisest tanklapoest vallamajani. Vallamaja valisime seetõttu, et see asub keskuses, mis on klientidele mugavam, kui oli tankla,” ütles Jekabson-Barbo. „Uus masin on paigas ja töökorras ning väljastab sularaha.”

Swedbanki Riisipere uus sularahaautomaat asub Nissi vallavalitsuse majas.