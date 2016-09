Nõva rahvas soovib jääda Läänemaale

Kristjan Kosk

Häältelugemise komisjoni liikmed valavad sedelid Nõva vallavalitsuse saalis lauale. Foto: Arvo Tarmula

Nõva rahva hulgas tehtud küsitluse tulemustest selgub, et enamus soovib liituda Lääne-Nigulaga ja jääda Läänemaa koosseisu.

Ühinemist Lääne-Nigulaga, kellega soovivad liituda veel Kullamaa, Martna ja Noarootsi vald, pooldas 215. Lääne-Harjumaa, kus pundis Keila, Padise, Vasalemma vald ja Paldiski linn, sai 86 häält.

Laiali saadeti 337 sedelit, millest tagasi vallavalitsusse jõudis 301. Hääletusest sai osa võtta kõik Nõva valda registreeritud ja vähemalt 16aastased kodanikud. Ükski sedel rikutud ei olnud. Osalusprotsendiks teeb see 89.

Nõva vallavanem Deiw Rahumägi üllatus, et osalusprotsent tuli nii suur. „Arvasin, et kui pooled sedelid tagasi tulevad, on juba hästi,” ütles Rahumägi.

Otsus, kumma osapoolega Nõva liitumisläbirääkimisi jätkab, teeb volikogu 30. septembril. Rahvaküsitlus tehti eesmärgiga saada teada rahva eelistus.