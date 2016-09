Matsalu festival avatakse homme eesti autori debüütfilmiga

Kaader filmist.

Matsalu loodusfilmide festival avatakse sel kolmapäeval Ants Tammiku debüütfilmiga „Habras maailm“.

„Mõttemaastik,“ vastab režissöör küsimusele, kuidas ta seda filmi klassifitseerib. „Algideena tahtsin filmiga edastada keskkonda, kus mul endal avanevad mingid x-tajumeeled ja mõte hakkab teistmoodi tööle.“

Eesti looduse üks erilisemaid tunnusjooni on soomaastik. Film toob vaatajani kaks eri maailma, mis nii sisult kui ka vormilt on vastandid. Evolutsiooni käigus kujunenud korrapäratud loodusmaastikud koos seal toimetavate elusolenditega vastanduvad inimeste loodud korrapäraga, laitmatult sirgete kaevandamisväljadega.

„Selliseid keskkondi nagu raba ja soo on vaja hoida kas või seetõttu, et saaksime igapäevasest haigest virvarrist eemalduda ja tuletada meelde, et me ei ole maailmas number üks, vaid kõigest väike osa täiuslikult toimivas süsteemis,“ mõtiskleb Tammik. „See film võiks olla mõeldud inimesele, kellel on aega seda vaadata ja kaasa mõelda.“

Tammik lõpetas 2013. a. Balti filmi- ja meediakooli operaatorina. „Ta on väga ambitsioonikas noor filmimees,“ kiidab produtsent Riho Västrik. „Olles korraga nii operaator kui ka režissöör, on ta suurepäraselt oma tööga hakkama saanud.“

„Režissööri rõõmud tulid montaažis, operaatori rõõmud olid võtteplatsil,“ meenutab autor oma „kahestumist“.

Kahjuks ei saagi noor autor kauaoodatud esilinastusel osaleda, sest töötab praegu operaatorina Araabia Ühendemiraatides Toyota hübriidtehnoloogia reklaamprojektis. Küll aga on esilinastusel kohal filmi helilooja Aivar Surva, helirežissöör Kauri Lemberg ja produtsent Riho Västrik.

Filmi tootmist toetas Eesti Kultuurkapital, arendusperioodi ka Eesti Filmi Instituut. Film valmis stuudios Vesilind.

Riho Västrik