Neli Läänemaa valijameest toetaks Kaljuranda (4)

Kaie Ilves

Kui Ridala vald saadab valimiskokku volikogu esimehe Olev Peetrise, siis läheks Peetrise hääl Marina Kaljurannale. Arhiiv

See, kelle vahel valijamahed 24. septembril Estonia kontserdisaalis presidenti hakkavad valima, pole veel täpselt teada. Reformierakond on öelnud, et esitab valimiskogus Siim Kallase kandidatuuri. Isamaa ja Res Publica Liit on koondunud Allar Jõksi selja taha. Keskerakond on kinnitanud, et toetab Mailis Repsi. Valimiskogus aga võib olla ka päris uusi kandidaate. Konservatiivne Rahvaerakond on algusest peale öelnud, et seavad üles oma esimehe Mart Helme. Kandidaadi saavad üles seada 21 valimiskogu liiget.

Martna volikogu esimees Ene Pallas valikski pigem Marina Kaljuranna, kellele Reformierakond eelistas Siim Kallase kandidatuuri, kuigi varem oli kokku lepitud teisiti. Varem on Pallas Lääne Elule öelnud, et eelistaks presidendina Indrek Tarandit.

Siim Kallase poolt Pallas ei hääletaks. „Kallas – ma ütlen otse – on ülbe. Kui Kaljuranda tõesti üles ei seata, siis võib-olla Jõks, kuigi elukogemust jääb Jõksil väheks. Ka Reps on presidendiks kaugelt liiga noor,” ütles Pallas.

Kui Ridala volikogu otsustab Estonia kontserdisaali saata Olev Peetrise, on Kaljurannal Läänemaalt veel üks toetaja olemas. „Minu hääl läheb talle,” kinnitas Peetris.

Kuigi IRLi liige, väitis Peetris end olevat sõltumatu. „Mind ei ole võimalik mõjutada. IRLis olen ma rohkem pettunud kui IRL minus,” ütles Peetris.

Täielikult välistas Peetris presidendina Mart Helme. Peetris oleks valmis toetama ka kirjanikku ja diplomaati Jaak Jõerüüti.

Võimalikule Kaljuranna toetamisele ja Kallase mittetoetamisele vihjas ka Lääne-Nigula volikogu esimees Andres Kampmann.

„Mina välistan need, kes ise väga tahavad saada, ja toetaksin seda, kes rahvale meeldib. Mulle ei meeldi inimesed, kes sõna ei pea,” ütles Kampmann. „Üldse ei meeldinud mulle see, mis Kaljuranna ja Kallasega tehti. Asi mängiti ümber. Ega see riigimehelik ole.”

Kampmann viitas Reformierakonna lubadusele – kui Kallas riigikogus valituks ei osutu, siis valijameeste kogus seatakse üles Kaljurand. Siis aga seati valimiskogus üles ikkagi Siim Kallase kandidatuur.