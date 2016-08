Haapsalu on Pokemoni-pealinn (1)

Kaire Reiljan

„Haapsalus elutsevad kõige väärtuslikumad Pokemonid,” kinnitas Põlva Koidu ajakirjanik Indrek Sarapuu.

Sarapuu sõnul sattus tema vanim, 25aastane disainerist poeg Haapsallu, kus avastas, et siin on tavatult palju Pokemone ja nende hulgas ka haruldusi, mida mujalt naljalt ei leia.

Sarapuu rääkis, et Haapsalu Pokemonide rohkus oli üks põhjusi, miks otsustas ta perega paariks päevaks just Haapsallu puhkama tulla. Ta lisas, et pere noorimail lastel oli Pokemonide püüdmine väga suur motivaator. „Tänu arvukaile Pokestopidele saime näha palju huvitavaid monumente, mälestuspinke, seinatahvleid, mis on kitsastele tänavatele ja rannakaldale peidetud, ning kõik kõnelemas Eesti kõige kaunima suvituslinna ajaloost,” meenutas Sarapuu.

Tema sõnul peitub üks Haapsalu vägevam Pokestop Saue tänaval Alveri mälestustahvli taga.