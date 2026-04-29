Kaitseministeeriumi teade kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu Piirsalu ala planeeringulahenduse ja mõjude hindamise tulemuste tutvustava koosoleku kohta

Teade kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu Piirsalu ala planeeringulahenduse ja mõjude hindamise tulemuste tutvustava koosoleku kohta

Kaitseministeerium korraldab 7.05.2026 algusega kell 17.30 Piirsalu rahvamajas (Seltsimaja, Piirsalu küla, Lääne-Nigula vald) koosoleku, kus tutvustatakse riigi eriplaneeringu Piirsalu ala kohta koostatud lahendust ning mõjude hindamise tulemusi.

Vabariigi valitsus algatas 15.02.2024. a korraldusega nr 40 kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu (REP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). REPi eesmärk on planeerida kaitsetööstuspark laskemoona, lahingumoona, lõhkematerjali ja lõhkeaine tootmiseks ning selle toimimiseks vajalik taristu.

Vabariigi valitsus kehtestas 22.08.2025 korraldusega nr 151 kaitsetööstuspargi REPi Pärnu 1 ja Põhja-Kiviõli alade osas ning seadis kaitseministeeriumile ülesandeks selgitada välja eelvalikualade Piirsalu ja Aidu osas kasutuselevõtmise vajadus. Kaitseministeerium otsustas REPi menetluse viia lõpuni ka Piirsalu ja Aidu aladel.

Valminud on REPi asukoha eelvaliku eelnõu ja KSH esimese etapi aruanne Piirsalu ja Aidu alade osas. Vastavad dokumendid on kättesaadavad kaitseministeeriumi kodulehel: https://kaitseministeerium.ee/et/planeeringud/kaitsetoostuspark.