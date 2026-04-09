Kuidas vältida varjatud ja soovimatuid tellimusi?

Internetis levib üha rohkem ahvatlevaid pakkumisi: suured allahindlused, kinkekaardid, sooduspiletid ja tasuta prooviperioodid. Paraku võib selliste pakkumistega kaasneda risk sattuda märkamatult tasulise tellimuse või püsilepingu lõksu. Esmapilgul süütu klikk või ühekordne ost võib tähendada, et tarbija on endale teadmata nõustunud korduvate maksete või pikema siduvusperioodiga.

Selliseid olukordi nimetatakse tellimus- või lepingulõksudeks. Kuidas neid ära tunda, vältida ja mida teha siis, kui raha on juba kontolt maha läinud, selgitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti EL tarbija nõustamiskeskuse valdkonnajuht Heldin Malmet.

Mis on lepingulõks?

Internetis leviv lepingulõks võib seisneda ühekordses toote või teenuse pakkumises, auhinna loosimises osalemises või tasuta prooviperioodiga liitumises. Lepingulõks võib näida kui tavaline reklaam, sest tegu on internetis, eriti sotsiaalmeedias levivate pakkumistega, kus tasuta prooviperioodile või ühekordsele ostule järgneb ootamatu maksekohustus. Tarbija klikib ja teeb tellimuse, teadmata, et seob ennast pikemaajalise lepingu või maksekohustusega.

Näide tarbija pöördumisest Eesti EL tarbija nõustamiskeskuse poole: “Ostsin lennupileteid müüva portaali vahendusel piletid ning endalegi teadmata liitusin püsitellimusega, mis maksab 99,99 eurot aastas. Umbes kaks nädalat pärast piletite ostu avastasin, et minu pangakontolt on antud summa maha läinud. Võtsin koheselt kauplejaga ühendust ja selgitasin, et ei ole tellimusega liituda soovinud, ma ei kasuta nende teenust regulaarselt ning ma soovin raha tagastamist. Kaupleja sellega ei nõustunud ning ütles, et koos tellimusega saadeti mulle ka e-kiri, mis hoiatas, et peale 14-päevast prooviperioodi aktiveerub püsitellimus.”

Kuidas lepingulõksu ära tunda?

Tavaliselt iseloomustavad lepingulõkse fraasid nagu „eripakkumine“ ja „tasuta prooviperiood“. Näiteks sotsiaalmeedias levivad soodushinnaga või tasuta „imetooted“, mida tellides jääb tarbijale märkamata, et ta annab nõusoleku aastasele tellimusele koos maksekohustusega.

Sellistele pakkumistele on iseloomulikud kirjeldused „olematu risk“, „otsusta kiiresti“, „100% garantii“, mistõttu toob lepingulõksu sattumine omakorda kaasa eksitavate tingimustega nõustumise.

Tellimuslõksude äratundmiseks tuleb enne tehingu tegemist lugeda läbi kõik lepingutingimused, väikeses kirjas esitatud teabe ja lisaks veenduda, et pakkuja kohta on olemas kontaktandmed ning ärinimi.

Mida teha, kui tellimus on juba sõlmitud?

14-päevane taganemisõigus

Juhul kui sõlmida veebis leping Euroopa Liidu liikmesriigis asuva ettevõtjaga, kehtib sellele üldjuhul 14-päevane taganemisõigus. Taganemisõigus annab võimaluse lepingust ilma põhjendust esitamata loobuda. Kui aga avastate alles hiljem, et olete tellimusega seotud, tuleb müüjaga viivitamatult kirjalikult ühendust võtta ja nõuda tõendeid selle kohta, et olete tellimusega nõustunud.

Kaupleja kohustus on tõendada lepingu olemasolu

Tellimuse siduvuse eelduseks on see, et maksekohustus on olnud selgelt ja arusaadavalt esitatud. Kui see ei ole olnud üheselt mõistetav, ei ole tarbija üldjuhul lepinguga seotud. Müüja peab suutma tõendada et tarbija on tellimusega nõustunud, et tarbijale on antud teave taganemisõiguse kohta ning vajadusel ka siduvusperioodi kohta. Kui kaupleja ei ole vajalikku teavet esitanud, ei ole ka leping siduv.

Tellimust lõpetades on oluline õige tegutsemine

Tellimuse lõpetamiseks ei piisa maksete peatamisest või kasutajakonto kustutamisest. Sellisel juhul loetakse leping endiselt kehtivaks ning see võib viia meeldetuletustasude ja inkassonõueteni.

Tellimus tuleb lõpetada kirjalikult (nt e-posti teel) või vastavalt lepingutingimustes sätestatud korrale.

Soovitatav on tutvuda lepingu lõpetamise tingimustega juba enne lepingu sõlmimist. Samuti tasub teha kuvatõmmised, näiteks juhul, kui kauplejaga saab kontakti vaid veebivormi vahendusel. Kindlasti peab säilitama kogu kirjavahetuse koopia.

Proovipaki soovimatu jätkutarne eest ei pea maksma

Sageli pakutakse tootega tutvumiseks odavaid või tasuta proovipakette, millele järgnevad täiendavad saadetised. Kui tarbija ei ole selgesõnaliselt nõustunud korduvate saadetistega, ei ole kohustust nende eest tasuda. Samuti ei ole tarbija kohustatud soovimatu paki tagastamise eest ise tasuma.

Kui tarbija saab saadetise, mida ta ei ole tellinud, siis tuleb sellest kauplejat kirjalikult teavitada. Pakki ei tasu omal algatusel kauplejale tagastada, sest tarbija jaoks peab olema tagastamine tasuta. Kaupleja peab esitama tõendid selle kohta, et te olete toote tellinud.

Kuidas riske ennetada?

Kontrollige alati, kas pakkumine sisaldab tellimust;

Olge ettevaatlik erakordselt soodsate pakkumistega;

Uurige, millistel tingimustel saab tellimuse lõpetada;

Salvestage reklaamid ja pakkumised tõendina.

Kust abi saada?

Kui te ei suuda müüjaga probleemi lahendada või teie poole pöördumised jäävad vastuseta, on võimalik pöörduda Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole, kust saab tasuta nõustamist ja abi piiriüleste vaidluste lahendamisel. Rohkem infot: consumer.ee.