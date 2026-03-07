Keskkonnanõuete rikkumine tõi suure trahvi

Sularaha. Foto: pixabay

Mullu määrati Läänemaal keskkonnanõuete rikkumise eest 30 trahvi. Suurim trahv oli 21 000 eurot.

Keskkonnaameti keskkonnakasutuse järelevalve osakonna Lääne büroo juhataja Rene Rajasalu sõnul on Läänemaal olukord stabiilne, kuid leidub ka murekohti. Peamise murekohana tõi ta välja looduskaitseseaduse rikkumise. Enim rikutakse seda ranna või kalda ehituskeeluvööndisse ehitamisega.

Mullu alustas keskkonnaamet Läänemaal 37 väärteomenetlust. Püügivahendeid, mille omanik oli teadmata, eemaldati Läänemaal kokku viis – mullusest kaks tükki enam.

Kokku kirjutas keskkonnaamet mullu välja 30 trahvi. Ehkki trahve oli üheksa võrra vähem kui tunamullu, oli trahvide kogusumma üle poole suurem, 30 928 eurot.

Rajasalu sõnul oli Läänemaa suurim trahv mullu 21 000 eurot, mis määrati jäätmekäitlusnõuete ja keskkonnakaitse loa nõuete rikkumise eest.

Trahvide suurust mõjutas Rajasalu sõnul se