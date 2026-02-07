Arno Suislep – superstaarist jäämeistriks

Arno Suislep. Malle-Liisa Raigla foto

Kuueteistkümne aasta eest telesaates „Eesti otsib superstaari” lauljana tuntuks saanud Arno Suislep on viimase kümne aasta pakaselistel talvedel pühendunud hoopis seiklustele merejääl.

Praegune aeg on Arno Suislepale aasta kõige kiirem. Jaanuaris ootamatult saabunud külm kattis mere jääkaanega ning Suislepa ja tema abikaasa Anne tõukekelgu- ja matkauisulaenutus Tõuka Takka meelitab jää peale huvilisi nii Haapsalust kui ka kaugemalt.

Jääl sõitmise vastu äratas Suislepa huvi üks ammune puidust istmega Soome kelgu ost. „Tuttav ütles mulle siis, et ega see sul kaugele libise. See on selleks, et pensionipõlves vaikselt sõita.”

Suislep ei tahtnud pensionipõlve oodata ja hankis tõukekelke juurde. Üks uutest kelkudest oli nii-öelda sportkelk, peenikeste uiskudega. „Sain aru, et sellega saab kaugele sõita nii, et ei väsi väga ära,” lausus ta.

„Avastasin, et mõnikord on nii, et paned sportkelgul käed juhtraua peale ja tuul võib niimoodi tagant lükata, et ei pea isegi jalaga tõukama ja hakkad lausa kiiruse pärast pabistama,” kirjeldas Suislep. Kui puhub vastutuul, pea