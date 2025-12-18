Lääne-Nigula vallavanemana jätkab Janno Randmaa

Janno Randmaa. Juhan Hepneri foto

Lääne-Nigula vallavolikogu valis pärast üle tunni aja kestnud usutlemist vallavanemaks taas ka seni valda juhtinud parteitu Janno Randmaa.

Randmaa sai volikogu esimehelt Mikk Lõhmuselt (Isamaa) ametiketi kaela kümmekond minutit pärast kella nelja.

Randmaale andis hääle 13 volinikku, 11 sedelit osutus kehtetuks. Lääne-Nigula vallasekretär Kristi Sadulsepp selgitas volinikele, et kehtetuks loetud sedelid olid tühjad.

Järgmise punktina otsustas volikogu, et vallavanema palk jääb samaks ja Randmaa hakkab saama 3500 eurot kuus nagu seni.

Enne seda oli Randmaa vastanud voliniku arupärimisele palga kohta, et senisega on võimalik ära elada.

Randmaa kandidatuuri esitas Lääne-Nigula vallavolikogu liige Einar Pärnpuu (valimisliit Oma Inimesed). Rohkem kandidaate vallavanema kohale ei esitatud.