Haapsalus ootab vaatama piparkoogilinnus

Haapsalu linnuse muuseumi klaasist vahekäigus ootab teisipäevast vaatama piparkoogilinnus, mis jääb sinna kolmekuningapäevani.

Haapsalu linnuse muuseumi kuraator Tiina Elvelt ütles, et rändas mõtetes tagasi 13.-14. sajandisse ja küpsetas linnuse, nagu see toona võis välja näha. „Kirik, kellatorn ja toomhärrade majad - sellised fragmendid,” ütles Elvelt.

Kaks aastat piparkoogilinnuste konkurssi korraldanud, otsustas ta seekord küpsetada ise, sest konkursist osavõtjaid eriti ei olnud. „See on ikkagi väga töömahukas,” märkis Elvelt.

Artikkel jätkub peale reklaami

Piparkoogilinnuse peale kulus üle kolme kilo tainast, mille Elvelt sõtkus ise, sest poetaigna peale ei saa kindel olla. See võib ahjus kiiva kerkida või