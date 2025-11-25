Meenutades Lehte Puskarit

Harri Puskar

Lehte Puskar. Foto erakogu.

Eile, 24. novembril möödus pikaaegse ja tegusa Haapsalu sporditegelase Lehte Puskari sünnist sada aastat.

Lehte Puskar, neiupõlvenimega Pärn, sündis Tartus ning tema lapse- ja nooruspõlv möödus Lõuna-Eestis. Pärast abiellumist 1946. aastal kolis ta Haapsallu ja sai tööd raamatupidajana. Haapsalus liitus Puskar kohaliku koori- ja rahvatantsuliikumisega ning oli juba 1947. aastal üks esimese sõjajärgse Läänemaa tantsupeo korraldajaid.

