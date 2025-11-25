Meenutades Lehte Puskarit

Eile, 24. novembril möödus pikaaegse ja tegusa Haapsalu sporditegelase Lehte Puskari sünnist sada aastat.

Lehte Puskar, neiupõlvenimega Pärn, sündis Tartus ning tema lapse- ja nooruspõlv möödus Lõuna-Eestis. Pärast abiellumist 1946. aastal kolis ta Haapsallu ja sai tööd raamatupidajana. Haapsalus liitus Puskar kohaliku koori- ja rahvatantsuliikumisega ning oli juba 1947. aastal üks esimese sõjajärgse Läänemaa tantsupeo korraldajaid.