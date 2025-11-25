KIRJAKAST: tänan Kaja Rootare tehtud töö eest

Kuula artiklit, 0 minutit ja 38 sekundit 0:00 / 0:38

Tahan avaldada mitmeid aastaid tehtud töö eest südamlikku tänu Haapsalu aselinnapeale Kaja Rootarele.

Läksin Rootare juurde ja olin täiesti šokeeritud: haritud ja pädev inimene lahkub ametist. Muidugi pühib uus luud omamoodi, aga selliseid inimesi nagu Rootare on vähe.

Rootare on väga südamlik, süveneb alati probleemi ja aitab. Ta tunneb kõiki abivajajaid. Tema töölt lahkumine on kurb, sellest on kahju.

Artikkel jätkub peale reklaami

Meie pere tahab talle öelda suure tänu. Ta aitas muuta minu mehe elu kodus mugavamaks ja kergemaks. Soovime Rootarele edu ja jõudu.