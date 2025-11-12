Lääne Elu paberleht neljapäeval, 13. novembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 43 sekundit
Suhtelises vaesuses oli mullu pea iga neljas leibkond
Äsja avaldatud Eesti 2025. aasta sotsiaaluuring näitas kogu riigis suhtelise vaesuse vähenemist, Läänemaal aga kasvu.
Nõva koolimaja tulevik selgub järgmisel aastal
Valimistulemuse väljakuulutamise venimine lükkab Nõva koolimaja tulevikku puudutavad otsused järgmisesse aastasse.
Fääri kirjanik: julgustan kõiki lugema
Teisipäeval Haapsalu lasteraamatukogus siinsete noortega kohtunud Fääri saarte kirjaniku Rakel Helmsdali sõnul on kirjanikuks olemise kõige suurem võlu võime ise maailmu luua.
