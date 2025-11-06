Segadus Rooslepa kabeliga lahenes

Oktoobri alguses Lääne-Nigula valla ja Noarootsi koguduse vahel sõlmitud koostöökokkulepe tõi viimaks selguse, et kes ja kuidas tohib kasutada vallale kuuluvat Rooslepa kabelit.

Riguldis asuv Rooslepa kabel erineb teistest Läänemaa pühakodadest selle poolest, et ei kuulu kogudusele, vaid Lääne-Nigula vallale. Kabeli lasi 2000. aastate alguses taastada toonane Noarootsi vald. Noarootsi kogudus, kelle abikirik Rooslepa kabel on, kasutas seni kabelit suulisel kokkuleppel.

Nii omaaegne Noarootsi vald kui ka hilisem osavald olid seda meelt, et koostöö on läbi aastate toiminud, kuid kolm aastat tagasi Noarootsi koguduse hooldusõpetajaks pühitsetud Kristo Hüdsi oli eriarvamusel. Ta hakkas otsima