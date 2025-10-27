LääneLääne-Nigula Vallavalitsuse 21.10.2025 korraldusega nr 2-3/25-440 kehtestati Telise külas / Tällnäsis asuvate Piiri ja Miku kinnistute detailplaneering.

Kuula artiklit, 2 minutit ja 59 sekundit 0:00 / 2:59

Detailplaneeringute kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 21.10.2025 korraldusega nr 2-3/25-440 kehtestati Telise külas / Tällnäsis asuvate Piiri ja Miku kinnistute detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Piiri kinnistut (kinnisasi nr 475432; katastritunnus 52001:004:1330, maatulundusmaa) ja Miku kinnistut (kinnisasi nr 475532, katastritunnus 52001:004:1340, maatulundusmaa). Planeeringuala pindala kokku 7,0 ha. Planeering näeb ette kuue elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamise. Igale elamumaakrundile nähakse ette kuni kolme hoone ehitusõigus. Planeeritud on kolm puurkaevu (kahe krundi peale üks) ja kanalisatsioonilahendusena lekkekindlad reoveemahutid. Planeeringualale on kavandatud uus tuletõrje-veevõtukoht ja Rohuaia tee asukohta muudetakse. Tagatakse juurdepääs kallasrajale. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga.

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 21.10.2025 korraldusega nr 2-3/25-441 kehtestati Risti alevikus Koidu tn 3a ja Tallinna mnt 6 // Lasteaia detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Koidu tn 3a kinnistut (kinnisasi nr 2830432; katastritunnus 68001:001:0092, üldkasutatav maa) ja Tallinna mnt 6 // Lasteaia kinnistut (kinnisasi nr 2629432, katastritunnus 68001:001:0083, ühiskondlike ehitiste maa). Planeeringuala pindala kokku 8583 m2. Planeeringuga antakse Koidu tn 3a krundile uue kaasaegse lasteaia rajamise võimalus koos parkimisala ja majandusõuega. Planeeringuala hakkab läbima kergliiklustee, mis ühendab Tallinna maantee ja Koidu tänava. Olemasoleva lasteaiahoone ümber oleva krundi pindala väheneb ja sinna on võimalik ehitada ühiskondlikke-, äri- või elamispindu.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringute materjalid https://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud#kehtestatud .