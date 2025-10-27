Kuula artiklit, 1 minutit ja 39 sekundit 0:00 / 1:39

Detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 21.10.2025 korraldusega nr 2-3/25-439 algatati Kõrtsu katastriüksusele detailplaneeringu koostamine Saunja külas (kinnisasi nr 1733632, katastritunnus 55201:001:0229, pindala 34655 m2, sihtotstarve maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks ja kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu ülesandeks on katastriüksuse jagamine kruntideks, juurdepääsuteele eraldi katastriüksuse moodustamine, kruntidele üksikelamumaa kasutusotstarbe (katastriüksuste sihtotstarve 100% elamumaa) määramine; katastriüksustele hoonestusala, ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustust ei ole.

Materjal on leitav https://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud#algatatud .

