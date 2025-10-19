Valimispäev Orul, Noarootsis, Nõval ja Ristil: hääle saab naabrimees

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 42

Valimispäeva ringsõit kaheksa osavallaga Lääne-Nigula vallas näitas, et valijad eelistavad ikka omakandi inimest, sõltumata sellest, millise erakonna või valimisliidu nimekirja ta kuulub.

Oru kl 11.34

Kella poole 12 paiku oli Oru kultuurisaalis asuvas valimisjaoskonnas hetkeline vaikus, aga seda mitte kauaks. „Vahepeal on vaikus, aga siis tulevad jälle mitu inimest korraga,” ütles jaoskonnakomisjoni liige Kait Kleemann.

Eelmise kahe päeva jooksul oli Oru kultuurisaali Arhiivis sisse seatud valimisjaoskonnas hääletamas käinud 66 inimest ja pühapäeva lõunaks oli neile lisandunud ligi 40 inimest. „Siin on hääletamas käinud ka n