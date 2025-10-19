Valimispäev Läänerannas: „Lihula ei arva meist midagi!”

Umbusk, lootusetus ja kõrvalejäetus – neljatunnine ringsõit Lääneranna vallas näitas, et valijad tunnevad end tähtsusetuna, sest neist ei sõltuvat nagunii mitte midagi.

Kõmsi: aga no mis see annab?

Kunagise Hanila vallamaja ees pudeneb tuulevaikuses puult kuldseid lehti. Kell on paar minutit kaheteistkümne peal. „Oma püha kohustuse ma täitsin ja võtsin oma tuttava,” ütleb eakas mees. Oma nime ta ei ütle.

Õhk on selge ja klaar, vallamaja esine tühi. „Kõiksugu asju lubatakse kokku, aga no mis see annab. Ega keegi nagunii midagi tee,” ütleb mees, rehmab käega ja hakkab auto poole astuma.

Möödub teadetetahvlist, kust teda puurib kaks silmapaari: Anti Kesamaa, kandidaat number see ja see, valimisliit Terve Vald, ning Eerik Pank, Lääneranna Rahva valimisliit. Kogu valik. Mis õieti ongi nii: kas emb või kumb, võitku kes tahes, need kaks valimisliitu, või