Neeme Väli: peaminister ei ole peasekretäri poksikott

Neeme Väli

Foto Andra Kirna
Erukindral Neeme Väli. Foto Andra Kirna

Eelmisel nädalal jõudis meieni USA meediakanali Fox News vahendatud uudis, et NATO peasekretär Mark Rutte olevat lausa häält tõstes noominud Eesti peaministrit selle tõttu, et Eesti algatusel käivitatud alliansis artikkel 4 alusel liikmesriikidevahelised konsultatsioonid. Rutte pahameele olevat põhjustanud hirm, et liiga sage artikkel 4 käivitamine lahjendab väljapoole saadetava sõnumi t

