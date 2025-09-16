Haapsalu läks reservide kallale

Haapsalu linnavalitsus on tänavu reservfondist rohkem raha kulutanud kui viimase kolme aastaga kokku. Linna finantsjuht põhjendas seda pingelise eelarvega, opositsiooni sõnul on linn end silmapaistvate tegevustega lihtsalt kinni tõmmanud.

Haapsalu 110 000 euro suurune reservfond on tänavu vähenenud 30 protsendi ehk peaaegu kolmandiku võrra. Linnavalitsuse finantsjuhi Martin Schwindti sõnul on need kulutused, mida esialgset eelarvet koostades polnud