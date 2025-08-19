Tänavaküsitluse video: kuidas avastasite Haapsalu ja mida siin teete?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

Kuidas avastasite Haapsalu ja mida siin teete?

Maria (Austria)

Sain Haapsalust teada veebilehel Visit Estonia. Külastame Eestis teisigi paiku. Oleme Haapsalus olnud ühe päeva, külastanud linnust ja lihtsalt linnas ringi käinud. See on väga ilus ja vaikne linn ning meeldib mulle. Lahkume homme. Peatume väikeses korteris.

Artikkel jätkub peale reklaami