Galerii: Hanila kirikus filmiti uut mängufilmi

Režissöör Ergo Kuld jõudis esmaspäeval oma filmi „Säärane mulk” võtetega Hanila Pauluse kirikusse.

Filmivõtetel Hanila kiriku juures on kirikulistena kaasa löömas vabatahtlikud. Filmi tootmisjuhi Olev Sten Erik Jõgi sõnul on mõnekümne inimese seas ka kohalikke.

Osalisi otsis Jõgi nii Pärnu-, Saare- kui ka Läänemaa infokanaleis. Hanila kirik jäi filmiinimestele silma, kuna kiriku interjöör ei ole nii palju tänapäevaseks kohendatud, et see ajastutruudust rikkuma kipuks. Hanilas üles võetud filmistseeni tegevus toimub nimelt aastal 1870.

Hanilas võeti üles filmi algusstseen, kus näidendi noored peategelased tuttavaks saavad ja laulatusestseen. Kelle pulmad need on, seda ei olnud Jõgi nõus ütlema, et see vaatajale avastada jääks.

Koidula näidendi ainetel

Ott Kiluski stsenaariumi aluseks on Lydia