Lääne Elu paberleht neljapäeval, 14. augustil

Lääneranna gümnaasiumi sisustamiseks kulub üle miljoni euro

Lääneranna gümnaasiumi sisustamiseks kulub üle miljoni euro

1. septembril Lihulas avatava Lääneranna gümnaasiumi uue hoone sisustamine läks plaanitust kallimaks. Kui palju, seda vallavanem Ingvar Saare (Isamaa) ei avaldanud, aga ta tunnistas, et suurema kulu katteks tuleb otsida lähitulevikus kokkuhoiukohti olemasoleva valla eelarve seest või võtta lisaks veel laenu.

Josefine Neldén: Sally Baueri lugu vaimustas mind

Läinud nädalal Eestis ja ka Haapsalus kinolinale jõudnud filmis „Rootsi torpeedo” peaosalist Sally Bauerit kehastanud näitleja Josefin Neldén ütles, et on Bauerist ja tema võitlusvaimust lummatud.

Valgumisi Haapsalu linnagaleriis

Andres Tali „Valgumine” Haapsalu linnagaleriis tekitab tunde, nagu peaks autor nurga taga peenikest naeru, et sai jälle üks peenemat sorti sigadus kokku keeratud.