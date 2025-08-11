Kuula artiklit, 1 minutit ja 25 sekundit 0:00 / 1:25

Mere vägi tuletab end meelde

Foto: Kalev Lilleorg

Merest on lauldud laule. Merd on armastatud ja vihatud. Meri annab rannarahvale tööd ja leiba, aga meri nõuab ka lõivu.

Rakvere Teatri „Karge meri” viib maailmast eraldatud saarele, kalurite ja hülgeküttide hulka, karmidesse oludesse, kus rõõme pole palju. Õnn on see, kui pastor kirikus liig pikalt ei kõnele. Matt Ruhve teab, et hülgeküti elu pole Issanda silmis just kõige kallim vahetuskaup, aga igatsus ajab mehe mandrile naise järele. Teinekord on armastus tugevam kui tarkus ja tavad. Ka nooruke Eerik Lamm teab, et hülgeküti naine peab olema tugevam kui surm, kuid ometi unistab ta haprast pastoritütrest.

Foto: Kalev Lilleorg

August Gailiti romantilise mereromaani on lavale toonud Elar Vahter. „Minule tähistab sõnapaar „karge meri” tunnet, millele küüsi taha ei saa,” räägib lavastaja. „See on armastuse rock’n’roll ühel väikesel Eesti saarel, kus inimesed otsivad varju ja sooja külmas tuules.”

„Karge meri” etendub 21. augustil kell 19 Haapsalu kultuurikeskuses. Osades Silja Miks, Tuuli Maarja Möller. Madis Mäeorg, Laura Niils, Peeter Rästas ja Hans Kristian Õis (külalisena).