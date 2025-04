Kuula artiklit, 1 minutit ja 52 sekundit 0:00 / 1:52



Lähipäevil püsivad õhusooja maksimumid selgelt üle 20 kraadi, ulatudes kohati isegi kuni 26 kraadini, selgub keskkonnaagentuuri ilmaprognoosist.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub kagu- ja idatuul 1-7 m/s. Sooja on 4-10 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Rannikul on kohati udu. Ennelõunal puhub valdavalt nõrk lõunakaare, pärastlõunal muutliku suunaga tuul. Sooja on 20-26, rannikul kohati 12-17 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese pilvisusega, saartel ja põhjaranniku lähedal pilves ilm. Kohati sajab hoovihma. Saartel ja rannikul on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kohati kuni 5 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Ennelõunal püsib rannikul udu. Tuul pöördub loode poolt alates kirdesse ja põhja ning tugevneb 3-9, saartel puhanguti 13 m/s. Sooja on 15-22, Lõuna-Eestis kuni 26 kraadi, rannikul kohati 8-12 kraadi.

Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub valdavalt kirdetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 5-11 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis valdavalt lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 8-15, Lõuna-Eestis kuni 21 kraadi.