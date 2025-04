Keskkonnaamet lubab kormoranide arvukuse ohjamist

Kuula artiklit, 2 minutit ja 22 sekundit 0:00 / 2:22



Keskkonnaamet uuendas tänavu kormoranide kaitse ja ohjamise tegevuskava ning lubab kavale tuginedes kalavarude kaitseks ja kormoranide arvukuse kasvu ohjamiseks nii kormoranimunade õlitamist kui lindude heidutamist.

Munade õlitamist lubab keskkonnaamet sel aastal läbi viia 24 merelaiul kuni mai lõpuni.

“Kormoranid on Eestis soodsas seisundis: meil pesitseb üle 40 000 haudepaari ning arvukus on jätkuvalt kasvus. Samal ajal hindavad eksperdid kormoranide mõju kalastikule oluliseks, sest nende saagiks langevad eelkõige just noorkalad, kes ei ole jõudnud kudeda,” selgitas keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo spetsialist Kerli Pettai.

Artikkel jätkub peale reklaami

Tartu ülikooli mereinstituudis möödunud aastal valminud hinnangute ja arvutuste järgi söövad kormoranid Eestis rohkem kui 9000 tonni kala aastas.

Sarnaselt paljude teiste Läänemereäärsete riikidega lubab Keskkonnaamet ka Eestis kormoranide arvukuse kasvu pidurdamiseks valikulist munade õlitamist. Seda tohib teha 24 niisugusel laiul, kus pesitsevadki peamiselt kormoranid ja tõenäosus teisi merelinde häirida on võimalikult väike. Lisaks selgub õlitamise lubamine veel ühel laiul pärast kaugseirevaatluseid.

Tänavu kinnitatud kormoranide kaitse ja ohjamise tegevuskavas on planeeritud tegevused aastateks 2024–2033. Kava seab pikaajalise eesmärgi hoida kormoranide arvukus kokku lepitud vahemikus, kusjuures liigi seisund loetakse soodsaks, kui siin pesitseb 9500 paari.

Eesti mereinstituudi eksperthinnangule tuginedes on kormoranide mõju kalastikule eriti tuntav seetõttu, et lindude saagiks langeb palju noorkalu, kes pole jõudnud veel kudeda. Mõju vääriskaladele on veelgi suurem, kuna neid kasvatatakse ette ja asustatakse sageli piirkonda, kus varakevadel kormoranid massiliselt toitumas käivad.

Eelmisel aastal lubati õlitada kormoranimune 12 laiul, tänavu annab keskkonnaamet loa munade õlitamiseks 24 laiul.

Tänavu kevadel jättis Tallinna halduskohus rahuldamata MTÜ Eesti Ornitoloogiaühingu kaebuse keskkonnaameti möödunud aastal antud kormoranimunade õlitamise lubade kohta. Kohtuotsus kinnitas, et õlitamine oli lubatud korrektsetel alustel.