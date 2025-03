Karge Meri 31.märts kell 19 Haapsalu kultuurimajas

Kuula artiklit, 1 minutit ja 27 sekundit 0:00 / 1:27

13Et me ei unustaks mere väge

Foto: Kalev Lilleorg

Artikkel jätkub peale reklaami

Rakvere Teatri „Karge meri” viib maailmast eraldatud saarele, kalurite ja hülgeküttide hulka, karmidesse oludesse, kus rõõme pole palju. Õnn on see, kui pastor kirikus liig pikalt ei kõnele. Õnn on see, kui Toora Jookus oma sumplaevaga saabub ja äri lahti läheb. Matt Ruhve teab, et hülgeküti elu pole Issanda silmis just kõige kallim vahetuskaup, aga igatsus ajab mehe mandrile naise järele. Teinekord on armastus tugevam kui tarkus ja tavad. Ka nooruke Eerik Lamm teab, et hülgeküti naine peab olema tugevam kui surm, kuid ometi unistab ta haprast pastoritütrest – ehk küll hülgeküti armastus saab kuuluda vaid naisele, kes tema loitsule väe annab. Seda kõike vaatab pealt meri oma kargete silmadega.

August Gailiti romantilise mereromaani on lavale toonud Rakvere Teatri näitleja Elar Vahter. „Minule tähistab sõnapaar „karge meri” tunnet, millele küüsi taha ei saa,” räägib lavastaja. „See on armastuse rock’n’roll ühel väikesel Eesti saarel, kus inimesed otsivad varju ja sooja külmas tuules.”

Lavastus etendub esmaspäeval, 31. märtsil kell 19 Haapsalu kultuurikeskuses. Osades Silja Miks, Tuuli Maarja Möller. Madis Mäeorg, Laura Niils, Peeter Rästas ja Hans Kristian Õis (külalisena).

Foto: Kalev Lilleorg