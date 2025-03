Meelespea aednikule: kuidas tunda ära kvaliteetne köögiviljaseeme?

Kuula artiklit, 4 minutit ja 55 sekundit 0:00 / 4:55

Aiapidajad teevad algavaks hooajaks ettevalmistusi ja praegu on õige aeg valida välja köögiviljakultuuride seemned. Selleks, et saada ootuspärane saak, peab valitud seeme olema kvaliteetne. Millisele viiele nõudele peab turustatav köögiviljaseeme vastama ja kuidas teha teadlik valik, selgitab Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna nõunik Piia Puusepp.

Sort peab olema kantud sordilehte

Eestis on lubatud turustada vaid Euroopa Liidu (EL) ühtsesse sordilehte kantud sortide seemneid, mis on läbinud registreerimiskatsed. “Katsete käigus hinnatakse sordi eristatavust, ühtlikkust ja püsivust. Iga sort on unikaalne, mis tähendab, et ta erineb teisest sordist vähemalt ühe tunnuse poolest. Sordi paljundamisel peab järglaskond olema ühtlik, et kõik taimed oleks sarnased. Püsiv on sort siis, kui need tunnused püsivad mitme põlvkonna jooksul,“ selgitab Puusepp protsessi.

Sort on intellektuaalne omand ning võetakse sordiomaniku soovil kaitse alla. “Oluline on teada, et sordinime kasutatakse alati samal kujul, nagu see on sordilehes registreeritud,“ juhib spetsialist tähelepanu.

Sordilehte võetud sordi puhul saab tarbija olla kindel, et ostetud seemned vastavad päriselt pakil kirjas olevale sordikirjeldusele. “Sordilehte võetud sordil on olemas sordikirjeldus ja sordi säilitaja, kes vastutab selle eest, et seemne pakis on ikka sordiehtsad seemned,“ selgitab Puusepp.

Sordi omanik, esindaja või säilitaja korraldab sordi seemne paljundamise. “Selleks leiab ta koostööpartnerid, kes paljundavad sordi seemet vastavalt lepingule ning kindlatele tingimustele. Seemne tootmise käigus kontrollitakse iga taime sordikirjeldusele vastavust, et sordipuhas tootmine oleks tagatud,“ räägib Puusepp. “Nii saate kindlad olla, et kui ostate poest kurgiseemne sordinimega näiteks „Libelle“, siis on ikka kõik pakis olevad seemned just nimetatud kurgisordist,“ toob ta näite.

Puusepp tuletab meelde, et seemnepakil olev pilt on reeglina illustratiivne ega pea täpselt vastama sordikirjeldusele. Tavapäraselt on pakendil taimeliigile viitav pilt, mis ei pruugi näidata köögiviljasordi täpset kuju ega värvi.

Seeme peab olema hea tervise juures

Seemne tootmise käigus kontrollitakse taimede ja seemnete tervist, et need oleksid vabad võimalikest seemnega levivatest haigustekitajatest ja kahjuritest. “Osade köögiviljakultuuride seemne tootmisel on nõutud kindlate taimekahjustajate kontrollimine ning kahjustajavaba seemne varustamine taimepassiga,“ täpsustab Puusepp.

“Näiteks herneseemned peavad olema vabad herne-teramardikast ja põldoa seemned peavad olema vabad oa-teramardikast“, toob ta ühe näite.

Seemne eluvõimet iseloomustab idanevus

Turustatav seemepartii peab vastama kvaliteedinõuetele. “Seeme on elusorganism, mille eluvõimet iseloomustab idanevus – st idanevate seemnete osakaal analüüsitud seemnetest. Kuigi tegelik idanevuse määr ei pea olema köögiviljaseemne pakile kantud, peab turustatav seeme vastama minimaalsele idanevuse nõudele“, selgitab spetsialist. Seemne idanevuse säilivus taimeliikidel on erinev, osadel nagu sibulal ja murulaugul säilib idanevus vaid 1-2 aastat, teistel nagu tomatil ja kurgil aga kuni 8 aastat.

Köögiviljakultuuride seemne idanevuse minimaalsed määrad on kehtestatud ministri määrusega. “Näiteks kurgiseemnete idanevus peab olema vähemalt 80%, mis tähendab, et kümnest seemnest kaheksa annab uue taime,“ lisab Puusepp.

Pöörake tähelepanu seemne pakendile – oluline on sulgemise viis ja märgistus

Puusepp rõhutab, et seemned peavad olema pakendatud ühekordselt kasutatavatesse pakenditesse. “Sertifitseerimisel või sordiomaniku kontrolli all toodetud seemned pakendatakse ühekordselt kasutatavatesse pakenditesse, mis suletakse selliselt, et neid ei ole võimalik avada ilma pakendit või etiketti rikkumata. Nii saab ostja olla kindel, et pakendis on just soovitud originaalseemned,“ lisab ta.

Lisaks pakendi sulgemise viisile on spetsialisti sõnul oluline ka pakendi märgistus. “EL-s on ühtsed seemnepakendi märgistamise reeglid, et tarbija saaks pakendilt kätte kogu seemne kohta vajaliku olulise informatsiooni,“ ütleb Puusepp.

Köögivilja standardseemne pakendil peab olema kirjas:

liiginimi eesti ja ladina keeles;

sordinimi ladina tähtedega;

seemne kategooria ja selle lühend (näiteks ST);

tootja nimi ja aadress või tunnusmärk;

seemnepartii number;

pakendi sulgemise kuu ja aasta või viimase idanemise määramise aasta. Võib olla märgitud ka turustamisaja lõpp;

pakendis olevate seemnete arv või kaal;

sõnad „EL nõuded ja standardid“;

kui seemned on keemiliselt töödeldud, siis info taimekaitsevahendi nime ja toimeaine kohta ning sellega seotud hoiatuslaused.