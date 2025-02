Lääne Elu paberleht laupäeval, 22. veebruaril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 31 sekundit 0:00 / 1:31

Küberkaitsjad võistlesid Haapsalus

Telesaate „Noor meister” võtterühm selgitas sel nädalal Haapsalu kutsehariduskeskuses välja Eesti parimad kutseõppuritest küberkaitsjad.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kolmapäeva hommikul mõjus Haapsalu kutsehariduskeskuse saal koopana: kaetud aknad, seinale kinnitatud üleelusuurusel ekraanil jooksmas tulikirjas tähe- ja numbrijadad. Põrandal vonklemas kaablipuntrad, nende vahel telekaamerad. Igavlev operaator. Arvutid reas. Kolm meeskonda. Võistlejate pilk ei eksi kuvaritelt sekundikski kõrvale. Mõõdukast kaugusest seirab neid kohtuniku valvas silm.

Leila külas valminud käsitöö särab aastapäeval üle Eesti

24. veebruaril on just naiskodukaitsjad need, kes löövad paraadid ja pidulikud rivistused särama. Naiste firmmamärk on pilkupüüdvad kübarad, millest suurem osa on vormitud Läänemaal Leila külas.

Kübarameister Kati Ojaverile on aga kõige tähtsam toodang hoopis Soome ülikoolide tellimiusel valmivad doktorite promoveerimiskübarad, neid on ta valmistanud ka kolmele Soome presidendile.

Haapsalu spordibaaside laiendus jääb raha ootama

Haapsalu linnavalitsus võttis vastu uue spordisaali rajamist lubava planeeringu, kuid Haapsalu spordibaaside juhi Sulev Vare sõnul praegu ehituseni rahapuuduse tõttu ei jõuta.

„Lähemas tulevikus pole spordibaasidel plaanis midagi muud kui pisiinvesteeringud

kuni 50 000 euro ulatuses,” lausus ta.