Haapsalu linn, Haapsalu linn, Vaba tn 10 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsus algatas 19. veebruari 2025 korraldusega nr 164 „Detailplaneeringu algatamine (Vaba tn 10, Haapsalu linn, Haapsalu linn)“ Vaba tn 10 kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 0,22 ha. Planeeringuala hõlmab Vaba tn 10 eraomandis olevat kinnistut (katastritunnusega 18301:007:0340), mille sihtotstarve on 100% tootmismaa ning pindala on 1882 m² ning osaliselt kinnistuga piirnevate tänavate (Vaba tn, Vee tn, Metsa tn) maa-ala. Kinnistu on hoonestatud. Kinnistul asub kasutusest välja langenud 2-korruseline muu tootmishoone EHR koodiga 105001638 (ehitusalune pind 833 m2, suletud netopind 991,4 m2).

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistul asuv olemasolev hoone lammutada ja taotleda ehitusõigus ärihoone (vanadekodu) ja kuni kahe abihoonete ehitamiseks. Kinnistu kavandatav sihtotstarve on 100% Ärimaa. Kinnistu piire detailplaneeringuga ei muudeta.

Planeeritavale krundile määratakse ehitusõigus, arhitektuursed tingimused hoonete püstitamiseks, krundi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude põhimõttelised asukohad, lahendatakse haljastuse- ja heakorrapõhimõtted ning määratakse liiklus- ja parkimiskorraldus.

Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ kohaselt asub Vaba tn 10 kinnistu äri maa-alal, mis on ette nähtud majutushoonete, toitlustushoonete, büroohoonete, kaubandushoonete, teenindushoonete, meelelahutushoonete, spordihoonete või ka üksikute tootmishoonete ehitamiseks. Koostatava detailplaneeringu eesmärk vastab Haapsalu linna üldplaneeringule.

Haapsalu Linnavalitsus toetab detailplaneeringu taotleja soovi muuta kinnistu kasutamise otstarvet ja rajada kinnistule ärihoone. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haapsalu Linnavalitsus.

Käesoleva detailplaneeringu algatamisega ei kavandata tegevust, mis oleks olulise keskkonnamõjuga keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 p 3 mõistes ning mis kohustab koostama keskkonnamõju strateegilist (edaspidi KSH) hindamist. Detailplaneeringus planeeritav tegevus ei sisalda KeHJS § 6 lg 2 toodud tegevusvaldkonda (taristu ehitamine või kasutamine), mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.

Korraldusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee/algatatud-detailplaneeringud).

Haapsalu linnavalitsus