Vormsi volinik: kui volikogu nii ütleb, siis tuleb ehitada leivast redel

Nädala eest vallavanema välja vahetanud Vormsi volinikud jäid täna uut vallavalitsust kinnitades eriarvamusele, mida vallavanemalt ja vallavalitsuselt oodata.

Vormsi uue vallavalitsuse liige, ettevõtja Mikk Puurmann (valimisliit Avatud Vormsi) esitas istungil küsimuse, millised on volikogu ootused uuele vallavalitsusele.

Vormsi vallavolikogu liige Jaak Kaabel märkis, et koostöö peaks olema sisuline. „Tuleks järgida otsuseid, mis volikogu vastu on võtnud. Rohkem ühte sammu käima,“ ütles Kaabel.

Vormsi vallavolikogu liige Henry Timusk (valimisliit Avatud Vormsi) ütles, et tema arvates peaks vallavalitsus paigutama vallavalitsuse otsused õiguslikku ruumi ja neid ka hindama. „Kui volikogu otsustab, et ehitage leivast redel, siis on vallavalitsusel täielik õigus öelda, et selline tegevus ei ole mõistlik,“ märkis Timusk.

„See on just see punkt, milles sa sada üks protsenti eksid,“ märkis Vormsi vallavolikogu liige, valimistel 11 häält saanud Tanel Viks (valimisliit Tasakaalus ja Arenev Vormsi). „Kui volikogu enamus ütleb, et ehitage leivast redel, siis ehitatakse leivast redel. Vallavalitsus ei tohi kunagi kahtluse alla seada volikogu otsuseid ka siis, kui need ei tundu mõistlikud. Täpselt niisama lihtne see ongi.“