Helmen Kütt: raske aja eelarveotsused säästsid pensionäre

Viimased aastad pole Eesti inimestele just palju häid uudiseid toonud, kuigi õnneks jagub ka neid. Eesti elu on kulgenud kriisit kriisi. Raske taagana ripub juba mõnda aega meie kõigi kohal teadmine, et pandeemia, energiakriisi, pika majandussurutise ning Ukraina sõja ja järsult halvenenud julgeolekuolukorra tõttu on riigieelarve on sügavas miinuses.

On selge, et pikalt üle jõu elamine lõpeb kollapsiga, mis lööks kõige rängemini just ühiskonna haavatavamaid liikmeid. Riigi rahanduse õigele teele pööramine tähendab paratamatult karme otsuseid, mida on endale selgelt teadvustanud valitsemisvastutust kandvad erakonnad, kes erinevalt tühja tünni kombel kõmisevast opositsioonist ei pea tegelema pärislahendustega.