Eesti rannikumere ehituskeeluvööndisse kerkivad seadusevastaselt hooned ja muud rajatised, mis ohustavad keskkonda ja murendavad ühiskonna õiglustunnet. Ehituskeeluvööndi eesmärk on kaitsta ranniku looduslikku mitmekesisust ja tagada kõigile ligipääs merele. See on meie kõigi ühine vara, mis vajab hoolt ja kaitset.

