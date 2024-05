Euroopa Parlamendi valimistega seotud infot saab riigiinfo telefonilt 1247

Häirekeskuse riigiinfo telefoni operaatorid vastavad 24. maist kolmes keeles ööpäevaringselt Euroopa Parlamendi valimistega seotud küsimustele. Infot saab valimiste üldise korralduse kohta, kandidaatide või nende valimisplatvormidega seotud küsimustele operaatorid ei vasta.

Riigi Valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul kestab Eestis valimisperiood seitse päeva ning on loodud eri hääletamisviisid, et võimalikult paljud inimesed saaksid valimistest osa võtta ning seeläbi Euroopa ja Eesti tuleviku kujundamisel kaasa rääkida. “Eestis on 378 valimisjaoskonda ning mitu hääletamisviisi, sealhulgas e- ja eelhääletamine, hoolekandeasutustes, haiglates ja vanglates hääletamine ning kodus hääletamine. Erinevate hääletamisvõimaluste rohkus võib valijatel tekitada küsimusi, millele saab kiirelt vastuse Häirekeskuse riigiinfo telefonilt, samuti valimised.ee veebilehelt,” märkis Koitmäe.

Riigiinfo telefonilt saab Euroopa Parlamendi valimistega seotud informatsiooni 24. maist 10. juunini. Häirekeskuse jaoks on see kolmas kord, mil riigiinfo telefon 1247 valimistega seotud küsimustele vastab.

„Riigiinfo telefonilt jagatakse infot näiteks selle kohta, kes saab hääletada, kus on valimisjaoskonnad, kuidas hääletada kui valimisjaoskonda pole võimalik minna ning milline on valimiste ajakava. Samuti abistavad riigiinfo telefoni operaatorid inimesi e-hääle andmise protsessis. Küll aga ei tasu küsida 1247 numbrilt soovitusi kandidaatide ega erakondade osas – need valikud tuleb igal inimesel ise teha ning siin operaatorid abiks olla ei saa,” selgitas Häirekeskuse 1247 arendusekspert Riina Ansu.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 3.-9. juunil 2024. Eestist valitakse seitse Euroopa Parlamendi liiget ning hääletamisõigus on kõigil Eesti kodanikel ja Eestis elavatel Euroopa Liidu kodanikel alates 18. eluaastast.

Riigiinfo telefonilt saab küsida ja anda infot ka seoses keskkonna, maanteede, pääste ja politsei valdkonnaga. Riigiinfo telefonile helistamine on kõigile tasuta.