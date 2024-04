Täna algavad liiklustalgud

Tänasest pühapäevani toimuvad liiklustalgud, mille ajal politseinikud mõõdavad kiirust ja rahustavad liiklust Eesti eri paikades.

Sel aastal märgiti lehel www.liiklustalgud.ee 2400 kohta, kus on nähtud kiiruseületajaid. Pooled tähelepanekud olid Harjumaa eri paikadest, järgnesid Tartumaa 531 ning Pärnumaa ja Ida-Virumaa 114 teatega. Läänemaal sisestati ligi veerandsada paika, kus kiirust mõõta, näiteks Uuemõisa sissesõit Haapsallu, Posti ja Vaba tänav, aga ka Österby sadamasse viiv tee ja Haapsalu-Laiküla maantee.

Sarnaselt eelmisele aastale märgiti Tallinna linnas kõige probleemsemateks kohtadeks Pärnu mnt, A. H. Tammsaare tee ja Rannamõisa tee. Tartus on aga enim kihutajaid märgatud Tähe ja Turu, Pärnus Arukase ning Narvas Soldina tänaval.

Politseikolonelleitnant Sirle Loigol on hea meel, et inimesed tulevad juba kaheksandat korda politseile appi ja annavad kihutajatest teada. „Murelikuks teeb, et teadete kirjeldustest paistavad eriti silma kiiruseületamised koolide ja lasteaedade läheduses. Politseinikud pööravad kindlasti nendele kohtadele liiklustalgutel erilist tähelepanu veendumaks, et hommikustel tipptundidel oma lapsi kooli viivad vanemad ei seaks teisi koolijütse ohtu,“ sõnas Loigo.

Liiklustalgud kestavad 15.-21. aprillini. Politsei kutsub kõiki huvilisi liiklustalgute nädalal jälgima veebilehte www.liiklustalgud.ee, kust saab jooksvalt vaadata tagasisidet, milliseid kohti on kontrollitud ning kas ja missuguseid rikkumisi politseinikud märkasid.