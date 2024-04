Kelm võttis haapsallase pangakontolt ligi tuhat eurot

Politsei sai 1. aprillil teate, et märtsis sai Haapsalus elav naine telefonikõne, kus pakuti talle võimalust teha tööd läbi AnyDesk rakenduse. Naine laadis rakenduse alla ja tegi kokkulepitud sissemakse. Hiljem avastas naine, et tema pangakontolt on tehtud veel ka ülekanne võõrale kontole. Tekitatud kahju on 970 eurot.