Randma karikavõistlustel võimutsesid lätlased

Nädalavahetusel Haapsalus peetud Ilmar Randma karikavõistlustel laskmises läksid kõik neli karikavõitu Lätti.

Ilmar Randma 35. karikavõistlustel lõi kaasa 223 laskurit, kes sooritasid kokku 416 harjutust. Lisaks lasketiirule oli käigus ka vehklemishalli rajatud kümnemeetrine püstolirada. Läänemaalt osales 69 laskurit.

„Muidu polekski mõtet neid võistlusi korraldada, kui oma laskjad arvukalt kaasa ei lööks,” rääkis peakorraldaja, teenekas Haapsalu lasketreener Mati Seppi. „Lisaks tugevamate Eesti laskekeskuste noortele on külalisi Lätist, Leedust ja Soomest. Lätlased on väga kõvad püstolilaskjad ja meie noortel on nendelt palju õppida.”

