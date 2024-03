Ivo Eensalu 100. lavastus! “Korduseksam”

Haapsalu kultuurikeskuses 27. märts kell 19.00

Foto: Marek Pihelpuu

Lavastaja: Ivo Eensalu

Autor: Israel Horovitz ning tõlkinud Annabel Korolev.

Mängivad: Marika Korolev ja Indrek Taalmaa

Muusikaline kujundus: Ivo Eensalu

Lavakujundus ja grimm: Marika Korolev, Hille Leiten

Kas oled kunagi tundnud, et sind on koolis ebaõiglaselt hinnatud? Ehk on halb

eksami tulemus mõjutanud koguni edaspidist käekäiku, nullinud

võimaluse astuda ülikooli ja sundinud loobuma unistustest?

Selles loos on kõik valesti läinud alates päevast, kui õpilane eksamil

läbi kukkus. Mis saab siis, kui saatus pakub võimaluse kohtuda oma õpetajaga

aastakümneid hiljem ning tegu ei ole enam õpetaja ja õpilase suhtega? Mida

teineteisele ette heita, millega õigustada toonast käitumist? Kui panna aastaks majja

kinni kaks eri soost, eri vanusest ja erineva sotsiaalse taustaga inimest, tekib

küsimus, kas nad suudavad leida ühise keele? Endised jõujooned on muutumas ja

rollid paljuski vahetunud. Kuud mööduvad ning päevavalgele tulevad asjaolud, mis

muudavad mõlema persooni maailmavaadet. Üles kerkinud keerulised küsimused

saavad teistsuguse vastuse kui algul arvatagi oskaks.

Teekond täis nuttu, naeru ja äratundmisrõõmu.

Kogu etendust saadab ülimalt kaunis klassikaline muusika. A.Vivaldi, J.S.Bach,

J.Brahms, W.A.Mozart, R.Schumann, S.Rahmaninov, jne.

