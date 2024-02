HÕFF tänab Peeter Volkonskit

Tänavuse Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali tänuauhinna laureaat on Peeter Volkonski.

Volkonski pälvib tunnustuse telelavastuse „Kuidas kuningas kuu peale kippus” muusika eest. „Ilma muusikata ei oskaks seda tükki hoopiski ette kujutada,” nagu kirjutas ajaleht Sirp ja Vasar pärast lavastuse esmaeetrit, mis oli 8. novembril 1976. aastal.

Just Dagmar Normeti humoorikatele sõnadele kirjutatud (proge)rokkivad meloodiad, mida esitab ansambel Ruja, tõstsid selle Elvi Koppeli telelavastuse omas ajas jõuliselt esile: see oli rohkem kui lauludega lastelavastus – see oli psühhedeelne rokkmuusikal!

Koos oma värvikate karakterite ja ülevoolava mängulusti, aga ka tagantjärele üllatava poliitilise alltekstiga pole see mõjutanud mitte ainult mitme põlvkonna lapsi, vaid ka täiskasvanud vaatajaid. Siiamaani tuuakse seda teatrilavadele ja tõlgendatakse sellest pärit laule. Viimastest on tuntuim ansamblite No-Big-Silence ja Kosmikud versioon, mis ilmus 2004. aastal ka plaadina.

„Miks need laulud nii populaarseks said, ei osanud ma seletada siis ega oska ka praegu,” ütleb värske laureaat ise ligemale 50 aastat hiljem.

Küll on Ruja liige Jaanus Nõgisto meenutanud tagantjärele muusika salvestamist ja rääkinud, et Volkonski nooti eriti ei tundnud, aga noodid tundsid teda: soovitavad partiid olevat ta neile pigem ette tantsinud ja klaveril mänginud.

Tänuauhinna saab laureaat koos talle pühendatud üllatusesinemisega kätte festivali avatseremoonial, mis leiab aset reedel, 26. aprillil kell 19 Haapsalu kultuurikeskuses. Tseremoonia ja avafilmi piletid jõuavad müügile veebruari lõpus.

Ühtlasi on HÕFFi kavas legendaarse telelavastuse eriseanss, kus Volkonski räägib esimest korda põhjalikumalt, kuidas sündis tema muusika.

Telelavastus „Kuidas kuningas kuu peale kippus” põhineb Saksa DV kirjaniku Joachim Knauthi näidendil, mida on kohendanud ja täiendanud Dagmar Normet. Lavastas Elvi Koppel, kunstnik oli Tiiu Übi. Mängivad Urmas Kibuspuu, Eero Spriit, Anne Paluver, Väino Laes, Aare Laanemets, Kalju Orro, Lauri Nebel, Teet Hanschmidt ja Külliki Saldre, lisaks hulk lapsi.

„Loodame, et parasjagu lusti saavad sellest kummalisest ja kirevast loost mitte ainult noored vaatajad, vaid ka täiskasvanud inimesed, kes pole päriselt unustanud lapsepõlve,” juhatas selle esmaeetri 1976. aastal sisse ajaleht Televisioon.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu aset 26.–28. aprillini. Passid, mis tagavad sissepääsu ka avatseremooniale, on juba müügil.