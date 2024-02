Politsei on tuvastanud Suure-Lähtrust leitud vastsündinu ema DNA

Politsei on küll tuvastanud Suure-Lähtrust leitud vastsündinu ja tema ema DNA, kuid kuna ema DNAd kohtuekspertiisi laboris pole, on sellest Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul abi vaid ema leidmisel. Ema tuvastamisel saab DNA abil kinnitada, et tegemist on tõepoolest lapse sünnitanud naisega.

