Naine sai süüdistuse oma lapse tapmises ja laiba rüvetamises

Prokuratuur esitas 31-aastasele naisele süüdistuse 5. veebruaril Suure-Lähtru külast leitud vastsündinu surnukeha kriminaalasjas oma lapse tapmises ja laibarüvetamises.

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Eliisa Sommeri sõnul viitavad kriminaalmenetluses kogutud andmed, et 31-aastane naine, olles teadlik oma rasedusest sünnitas iseseisvalt elusa ja ajalise poisslapse.

„Süüdistuse kohaselt põhjustas 31-aastane naine pärast lapse sünnitamist vastsündinule enda tegevusega surma, kui rebis nabanööri platsenta küljest ning sulges lapse õhuruumi. Lisaks tekitas 31-aastane naine süüdistuse järgi lapsele pindmisi nahavigastusi pea piirkonnas, kehal, jalgadel ja kätel,“ sõnas ütles Sommer.

„Prokuratuur süüdistab 31-aastast naist laibarüvetamises, mis süüdistuse järgi seisnes selles, et naine ei matnud vastsündinu surnukeha üldtunnustatud kommete järgi, vaid viis alasti surnukeha põllule, kust selle leidis 5. veebruari ennelõunal sama küla majapidamisest pärit koer,“ rääkis Sommer. Ta lisas, et kohtueelse menetluse käigus tuvastatud tõendid viitavad, et naine ei teavitanud kedagi lapse surmast.

Kohtueelse menetluse viis läbi Lääne prefektuur.

5. veebruaril tõi Suure-Lähtru külas koer inimese koduhoovi surnud vastsündinu. Politsei alustas kohe suuremahulisi otsinguid, lapse ema tehti kindlaks ja leiti märtsis Marokost. 9. märtsil peeti Marokos Dakhla piirkonnas Laâyoune linnas kahtlustatav naine kinni peale seda, kui Eesti oli ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutanud. Sellest ajast saati on naine vanglas vahi all viibinud.